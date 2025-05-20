Урок ко Дню славянской письменности провели для школьников в Воскресенске

День славянской письменности и культуры ежегодно отмечают в России 24 мая — в день памяти святых Кирилла и Мефодия. Познавательный час «Есть чудо на земле с названьем дивным — книга» организовали в честь праздника для школьников в Белоозерской городской библиотеке.

Ребятам рассказали об истории и значении Дня славянской письменности и культуры для России, о роли просветителей Кирилла и Мефодия в создании славянской азбуки. Школьники узнали об истории появления книг, познакомились с интересными фактами возникновения письменности и азами глаголицы и кириллицы. Для учащихся провели викторину «Тайны русских слов» и интеллектуальную игру «Назови слово».

Познавательный урок состоялся в рамках цикла патриотических мероприятий партии «Единая Россия» — «Успех V единстве поколений».

День славянской письменности и культуры объединяет церковные и светские традиции. По всей России в этот праздник проводят церковные службы, крестные ходы, паломничества, образовательные лекции, выставки, научные конференции, музыкальные концерты, фестивали и мастер-классы.