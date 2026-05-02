Урок ко дню рождения русского императора Александра II провели в Химках

29 апреля в школе № 1 Химок прошел тематический урок. Его приурочили к памятной дате — дню рождения русского императора Александра II. Депутаты городского округа Галина Болотова и Александр Васильев открыли встречу, а также провели интеллектуальную игру для школьников.

Галина Болотова отметила: «Александр II — Царь-Освободитель, человек, который отменил крепостное право и изменил ход русской истории. Такие даты — повод вспомнить наше прошлое. Сегодняшнее мероприятие проходит в рамках программы „Успех V единстве поколений“. Мы хотим, чтобы ребята знали историю не по скучным параграфам, а через живое общение, вопросы, игру и уважение к тем, кто строил нашу страну».

Участников интеллектуальной игры ждали вопросы о жизни и правлении Александра II, о его реформах, о людях, которые его окружали, и о том, как его преобразования повлияли на дальнейшую судьбу России. Школьники разделились на команды, отвечали на вопросы, обсуждали версии и набирали очки.

Александр Васильев добавил: «История не бывает скучной, если подойти к ней с интересом. Сегодня мы не просто говорим об императоре, а даем школьникам возможность самим проверить свои знания, посоревноваться и узнать что-то новое. Это и есть настоящее обучение — через игру, через живое общение и здоровый азарт. Отрадно видеть, что к ребятам присоединились и их родители».

Такие мероприятия помогают молодежи узнавать историю страны не только по учебникам, но и через живое общение и соревновательный формат, который надолго остается в памяти.