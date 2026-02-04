Урок ко Дню российской науки прошел в округе Пушкинский

В Пушкино для школьников провели тематическое занятие «Есть ли у знания границы?». Урок состоялся 2 февраля в Образовательном комплексе № 1 в рамках федерального проекта «Разговоры о важном».

Занятие началось с вопроса о том, как рождаются знания. Школьники вместе с педагогами рассуждали о развитии науки через сомнения и поиск, а также о необходимости постоянно расширять границы познания.

Особым гостем и федеральным спикером стала заведующая лабораторией Института органической химии Российской академии наук, лауреат премии «Вызов» Вера Виль.

Целью мероприятия организаторы назвали не только погружение в мир науки, но и расширение представлений учеников о современных достижениях, приоритетах и государственной поддержке отечественной науки. Такой формат, по мнению педагогов, способствует формированию глубокого уважения к научному труду. Школьники смогли задуматься о том, что за каждым открытием стоит не только интеллект ученого, но и его ответственность перед обществом и будущим.