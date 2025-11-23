Урок ко Дню ракетных войск и артиллерии прошел в лицее № 10 в Химках

Урок провел историк Иван Белогуров. Участники узнали о том, когда появился день артиллерии в России, а также какова роль ракетных войск сейчас в зоне СВО.

По словам муниципального депутата Артура Каримова, работа артиллерии «на ленточке» является основной продвигающей силой наших военных сегодня. Приглашенным гостем мероприятия стал кавалер Ордена Почета, полковник в отставке, ветеран боевых действий с богатым опытом в области военной истории Юрий Карпунов.

«Мы с коллегами по депутатскому корпусу всегда рады присоединиться к подобным мероприятиям. Знать историю нашей страны — необходимость в современных реалиях. Поэтому для химчан ежедневно проводят подобные встречи во всех районах города», — сказала муниципальный депутат Юлия Мамай.

После лекции для школьников и их педагогов провели викторину.