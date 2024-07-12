Урок китайского языка провели в школьном лагере Долгопрудного

Директор одной из шанхайских языковых школ Чжоу Миньюэ провела урок китайского языка в летнем детском лагере в Долгопрудном. Мероприятие прошло в рамках международного обмена опытом.

Как пояснили в Министерстве образования Московской области, российские педагоги ранее прошли стажировку в учебных заведениях Шанхая.

По словам директора школы № 16 Марины Маликовой, китайская коллега поделилась профессиональным опытом и рассказала о системе образования в своей стране. Подмосковные педагоги, в свою очередь, продемонстрировали методики проведения развивающих занятий и рассказали о Долгопрудном.

Воспитанникам летнего оздоровительного лагеря урок очень понравился. Они пели песни, участвовали в викторине и выучили свои первые китайские слова.

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