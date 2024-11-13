Урок китайского языка для детей участников СВО прошел в Лосино-Петровском

Занятия по китайскому языку возобновили для детей бойцов СВО в Лосино-Петровском городском округе. Они проходят бесплатно в рамках проекта партии «Единая Россия».

Уроки приурочили к Году культуры России и Китайской Народной Республики. Они проходят в общественной приемной местного отделения партии «Единая Россия» в рамках партийного проекта «История вокруг нас».

Школьникам рассказали об основах китайского языка, культуре и традициях этой страны, а также о разнообразии флоры и фауны, известных достопримечательностях.

В конце занятия провели командную игру по пройденному материалу.

«Мы продолжаем активно поддерживать и развивать инициативы, направленные на обучение и воспитание подрастающего поколения, укрепляя тем самым связь между поколениями и воспитывая уважение к истории и культуре других стран», — отметила куратор партийного проекта «История вокруг нас» Елена Нестерова.

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