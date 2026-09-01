Урок кибербезопасности провели для пенсионеров в Богородском округе

Активисты «Движения Первых» провели цифровой урок в отделении «Активное долголетие» в Богородском округе. Молодежь и представители старшего поколения вместе разобрали схемы мошенников и правила защиты в интернете.

Встреча началась с просмотра подкаста из медиапроекта «Первые. Ключ Безопасности», где на простых примерах показали, как действуют злоумышленники. Затем активисты разобрали самые распространенные схемы обмана: звонки из «банка», сообщения от «внуков» с просьбой перевести деньги, подозрительные ссылки в мессенджерах.

Молодые наставники объясняли, как распознать опасность, почему нельзя сообщать коды из СМС и как защитить персональные данные в интернете. Участники активно задавали вопросы — тема действительно волнует людей.

Многие пенсионеры решили рассказать о полученных знаниях своим детям и внукам. Организаторы и участники встречи поблагодарили активистов «Движения Первых» за неравнодушие, терпение и умение говорить на одном языке — без сложных терминов, но с глубоким смыслом. Такие проекты не просто дают полезные знания: они укрепляют связь между поколениями и помогают людям чувствовать себя увереннее в цифровом пространстве.