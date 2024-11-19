Урок к международному дню слепых и слабовидящих провели в Лосино-Петровском

В городской библиотеке в Лосино-Петровском прошел урок добра под названием «Нам через сердце виден мир». Его приурочили к Международному дню слепых и слабовидящих.

В ходе мероприятия сотрудник библиотеки рассказал о вызовах, с которыми сталкиваются люди с нарушениями зрения, и о том, как они преодолевают эти трудности и адаптируются в обществе.

Участники мероприятия просмотрели несколько видеосюжетов и познакомились с историями известных личностей, которые, несмотря на слепоту, добились успеха в различных сферах. Также они вспомнили литературных персонажей с нарушением зрения и познакомились с книгами, написанными шрифтом Брайля, попробовав самостоятельно «прочитать» такие книги.

Напомним, что информацию о предстоящих мероприятиях можно найти на странице библиотеки на портале Библиотеки Подмосковья или в приложении Мое Подмосковье.

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