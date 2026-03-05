Урок к годовщине открытия памятника Минину и Пожарскому прошел в Химках

4 марта в школе «Наследие» в Химках прошел патриотический урок, посвященный годовщине открытия памятника Минину и Пожарскому на Красной площади. Мероприятие организовали в рамках программы «Успех V единстве поколений».

Встреча объединила школьников и педагогов. Она стала поводом для разговора о подвиге народного ополчения и силе единства.

Лидер Движения общественной поддержки Екатерина Калюжная, открывая урок, напомнила, что памятник установили в 1818 году. Он олицетворяет не только героизм двух исторических личностей, но и дух сплоченности, объединявший людей разных сословий в трудные для страны времена.

Участники посмотрели короткий документальный фильм об истории создания монумента. После просмотра они обсудили, почему такие символы важны для формирования национальной идентичности и патриотизма.

Депутат Татьяна Кавторева подчеркнула значимость сохранения исторической памяти и передачи ценностей героического прошлого следующим поколениям.

Лидер Движения общественной поддержки Александр Донсков отметил, что в Химках регулярно проходят десятки патриотических мероприятий разных форматов — от лекций и мастер-классов до спортивных соревнований. Все их объединяет общая цель: воспитание уважения к истории своей страны.