Урок к 83-й годовщине освобождения Московской области прошел в Дмитрове

В школе № 8 в Дмитрове прошел урок мужества, посвященный 83-й годовщине освобождения Московской области от фашистских захватчиков. Его провели участники специальной военной операции, которые проходят курс реабилитации в санатории Министерства обороны России, и директор культурно-досугового отдела «Горки» Елена Лебедникене.

Школьники получили возможность пообщаться с героями современности — бойцами, которые пережили фронтовые трудности. Участники СВО поделились своими историями, а ребята задали им вопросы.

Особенно школьники интересовались бытом в зоне боевых действий: чем они питаются и как проводят свободное время. Оказалось, что бойцы читают книги, пишут песни, а один из боевых товарищей выполняет упражнения по русскому языку.

«Бог, семья, детские письма — все это дает надежду солдатам», — добавил участник СВО.

Ребята подготовили для героев рисунки, письма, талисманы, написав на обороте «С любовью из Дмитрова», а также продемонстрировали навыки в разборке-сборке автомата.

Урок мужества стал поводом для размышлений о взаимодействии, которое формирует у подрастающего поколения патриотические ценности.

«Встречи с бойцами очень важны для молодого поколения. Они дают правильные ориентиры в жизни, помогают воспитывать школьников настоящими патриотами, прививают им чувство ответственности за нашу Родину», — прокомментировала Ирина Костышина, заместитель главы Дмитровского муниципального округа.