Урок к 205-летию открытия Антарктиды прошел в школе поселка Биокомбината

В рамках работы туристического клуба в Биокомбинатовской школе городского округа Лосино-Петровский прошло увлекательное мероприятие, приуроченное к 205-летию открытия Антарктиды русскими адмиралами Беллинсгаузеном и Лазаревым. На встрече школьники узнали историю открытия самого южного континента Земли русскими первооткрывателями.

В этом им помогла книга знаменитого путешественника и священника Федора Конюхова «Антарктида». Ребята с интересом слушали рассказ педагога о великом географическом открытии, задавали вопросы и активно участвовали в обсуждении.

Организаторы подчеркнули, что любой русский человек должен знать историю своей великой страны. Поэтому для детей регулярно проводятся познавательные мероприятия, на которых они знакомятся с выдающимися научными деятелями, путешественниками и героями России. Ребята узнали о русских мореплавателях, которые открыли Антарктиду. Школьники были вовлечены в образовательный процесс, внимательно слушали и задавали интересующие вопросы.

Такие встречи помогают школьникам не только расширить свои знания о великих достижениях русских исследователей, но и формируют у них гордость за свою страну и ее богатую историю.