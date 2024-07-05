Лекцию об истории Курской битвы провели в школе «Флагман» в Химках

Познавательную лекцию в преддверии памятной даты начала Курской битвы провели в школе «Флагман» в Химках. Дети посетили экскурсию по историческому музею и узнали интересные факты о сражении.

Свыше четырех миллионов человек сражались в Курской битве. Выстрелы раздавались из 70 тысяч орудий, на поле выехали 13 тысяч танков, в воздухе кружили 12 тысяч самолетов.

«Ровно 81 год назад 5 июля 1943 года, во время Великой Отечественной войны началась Курская битва. Это одно из ключевых сражений, которое продолжалось 50 трудных дней и ночей», — поделился муниципальный депутат Евгений Иноземцев.

Отметим, что в школе «Флагман» действует музей боевой славы. Патриотическому воспитанию в образовательном учреждении уделяют большое внимание.

«Такие мероприятия позволяют не забывать историю страны, а также чтить память тех, кого уже нет. Я активно поддерживаю новый проект „Химки. Успех в единстве поколений“ и думаю, что он охватит большое количество населения», — отметила заместитель директора школы «Флагман» Светлана Килякова.

Напомним, что в День Победы жители дали старт строительству нового памятника защитникам Отечества. Гравировку на постаменте химчане выбрали сами. Большинству пришелся по душе вариант: «Сохраняя прошлое — защищаем будущее».

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