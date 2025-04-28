В Салтыковской гимназии прошло патриотическое мероприятие «Успех V единстве поколений», посвященное боевой операции Красной Армии по захвату Рейхстага. В акции приняли участие депутат Совета депутатов городского округа Балашиха Александр Евсюткин, волонтеры, военнослужащие и жители округа.

Учитель истории Мария Жеребятьева рассказала участникам о начале штурма Рейхстага. Она подчеркнула, что взятие Рейхстага и водружение на нем знамени стало одной из важнейших стратегических задач Сталина. Этот маневр имел не только военное, но и психологическое значение для подрыва боевого духа немцев. Несмотря появление советского флага, сопротивление в Берлине продолжалось до 2 мая, а безоговорочная капитуляция Германии была подписана 9 мая.

В ходе мероприятия выступили волонтеры и участники боевых действий, которые поделились мыслями о значении гуманитарной помощи, важности преемственности поколений и сохранении культурных традиций.

Завершая встречу, Александр Евсюткин вручил благодарственные письма и удостоверения сторонников партии «Единая Россия».

Патриотические мероприятия подобного рода регулярно проходят в Балашихе в домах культуры, библиотеках и школах, объединяя жителей округа в памяти о великой истории и стремлении строить успешное будущее страны.