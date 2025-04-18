Урок истории о войсках радиоэлектронной борьбы прошел в Химках

Патриотическую лекцию ко Дню специалиста по радиоэлектронной борьбе провели в клубе «Активное долголетие» в Химках. Жителям округа рассказали, в чем стратегическое значение этого рода войск и как подразделение возникло.

Войска радиоэлектронной борьбы появились в 1904 году в период Русско-японской войны. Тогда военные впервые начали использовать радиоэлектронные устройства для того, чтобы прервать сигналы связи противника.

Специалисты по радиоэлектронной борьбе стоят на защите Родины и сегодня. Они защищают товарищей от беспилотников, шифруют каналы связи и нарушают работу вражеских систем. Об этом собравшимся рассказали на открытом уроке.

«Я рад, что так много юных химчан присоединилось к нашему мероприятию, чтобы узнать о тех, кто стоит на защите информационного пространства нашей страны», — поделился муниципальный депутат Валентин Герасимов.

Отметим, что патриотическое мероприятие прошло в рамках масштабной общественной программы «Успех V единстве поколений», целью которой является сохранение исторического наследия.