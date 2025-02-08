Урок истории о Сталинградской битве прошел в Аэрокосмическом лицее в Химках

Открытый урок истории ко Дню разгрома немецко-фашистских войск советской армией в Сталинградской битве провели для лицеистов в Химках. Событие прошло в рамках масштабной патриотической программы.

Ребятам рассказали о хронологии сражения и подвигах советских героев. Одним из участников лекции стал заместитель председателя Совета депутатов Химок Александр Васильев.

«Победа в Сталинградской битве положила начало коренному перелому в ходе всей войны. Немецко-фашистские войска утратили инициативу, и наша армия приступила к активным наступательным действиям», — отметил Александр Васильев.

Урок состоялся в рамках патриотической программы. Ее реализуют в Химках с июля 2024 года.

«Широкомасштабная патриотическая программа направлена на сохранение и увековечивание памяти о великих делах предков и героев нашего времени, а также на формирование и поддержание интереса у населения к истории нашей страны», — прокомментировала лидер Движения общественной поддержки Алина Шалимова.

Кроме того, м униципальный депутат Юлия Ишкова отметила, что за семь месяцев в округе провели более 700 историко-патриотических мероприятий.