Урок истории о советском летчике провели для школьников в Химках

В школе № 8 имени Василия Матвеева в Химках прошел урок истории, посвященный выдающемуся советскому летчику-асу, маршалу авиации Александру Ивановичу Покрышкину. Именно он стал тем, кто первый получил трижды Героя Советского Союза.

В этом году исполняется 113 лет со дня рождения прославленного авиатора, который вошел в историю как новатор воздушного боя и автор знаменитой тактики «этажерки». В честь памятной даты в школе провели тематическое занятие.



«Важно, чтобы такие уроки уроки были живыми и интересными, чтобы школьники не просто запоминали даты, а понимали, какой ценой создавалась история нашей страны. Судьба Александра Покрышкина — это пример мужества, силы духа и настоящего служения Родине», — сказала директор школы, Ольга Игнатьева.

На занятии ученикам рассказали о биографии летчика о его пути в авиации и подвигах в годы Великой Отечественной войны. Школьники узнали о тактиках воздушного боя, разработанных Покрышкиным. Закрепить знания помогли тематические интеллектуальные игры и обсуждения, в которых ребята смогли проявить эрудицию и командный дух.



«Когда школьники знакомятся с биографиями таких людей, как Александр Покрышкин, история перестает быть абстрактной. Она становится личной и понятной. Именно так формируется уважение к подвигам предков и чувство ответственности за будущее своей страны», — подчеркнул заместитель председателя Совета депутатов Александр Васильев.

Лидер Движения общественной поддержки Алина Шалимова рассказала, что подобные патриотические и образовательные встречи организовываются в Химках на регулярной основе.