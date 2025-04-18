Урок истории о Берлинской наступательной операции провели в Химках

Цикл патриотических встреч, приуроченных к 80-летию со дня начала Берлинской наступательной операции, организовали в Химках. Так, например, для учащихся школы «Лига первых» провели тематический час истории.

Школьникам рассказали о событиях 1945 года и их значении в истории России и мира.

«Проводим большую патриотическую работу. Очень важно, чтобы школьники знали о Героях прошлого и современности и хранили в памяти главные события из истории нашей страны», — подчеркнул руководитель отделения Ассоциации ветеранов специальной военной операции в Химках Александр Александров.

Подобную встречу провели в доме культуры «Контакт». Здесь присутствующие узнали факты истории из отрывка документального фильма.

«Обе встречи прошли под лозунгом „Успех V единстве поколений“ и стали частью широкомасштабной патриотической программы. Ее реализуют в Химках почти год», — рассказала лидер Движения общественной поддержки Ольга Игнатьева.