Урок истории ко Дню снятия блокады Ленинграда прошел в Балашихе

В Сельском центре культуры и досуга «Рассвет» в Балашихе отметили 81-ю годовщину полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. Там прошел урок истории «Город мужества и славы».

Мероприятие объединило жителей, детей и молодежь, чтобы почтить память героев и вспомнить события тех трагических дней. Участники театральной студии «Аленушка» представили трогательную литературно-музыкальную композицию, посвященную детям блокадного Ленинграда. Их проникновенное исполнение вызвало глубокие эмоции у зрителей, напомнив о стойкости и мужестве маленьких ленинградцев, переживших ужасы блокады.

В рамках культурно-просветительского проекта «О подвиге, о славе, о войне» Соболихинская сельская библиотека провела историко-патриотическую беседу. Участники мероприятия смогли познакомиться с книжно-иллюстративной выставкой «Блокада Ленинграда: 900 дней и 900 ночей подвига», которая раскрыла героические страницы истории города на Неве.

Кульминацией мероприятия стала Минута молчания в память о погибших воинах и жителях блокадного Ленинграда. Со словами: «Никто не забыт, ничто не забыто!» участники почтили память тех, кто ценой своей жизни отстоял свободу и независимость Родины.

Подобные мероприятия напоминают о важности сохранения исторической памяти и воспитания патриотизма у молодого поколения.