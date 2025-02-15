Урок истории ко Дню освобождения Будапешта в 1945 году прошел в Химках

В школе «Перспектива» в Химках провели открытый урок истории ко Дню освобождения Будапешта в 1945 году. Слушателям рассказали о ходе боевых сражений, которые сыграли ключевую роль в победе над фашисткой Германией.

Ученики, их родители и педагоги узнали о подвигах советских солдат, которые освободили столицу Венгрии от фашистских захватчиков.

С приветственным словом к слушателям обратилась муниципальный депутат Ирина Спирина.

«Патриотическое воспитание подрастающего поколения — одна из важнейших задач современного общества. Знание своей истории, уважение к подвигам предков, любовь к Родине — все это формирует у детей и подростков правильное мировоззрение, помогает им понять, что такое настоящие честь и долг», — отметила Ирина Спирина.

Слушателям рассказали о ходе Будапештской наступательной операции, которая сыграла ключевую роль в освобождении Центральной Европы.

«Такие уроки помогают ребятам осознать, что защита Родины — это не просто историческое понятие, но и актуальная задача для каждого поколения», — поделилась муниципальный депутат Наталья Каныгина.

Открытый урок стал частью масштабной патриотической программы, которая действует в Химках с июля 2024 года. Муниципальный депутат Николай Томашов напомнил, что ее цель — объединить поколения вокруг любви к Родине, своему городу, истории и культуре страны.