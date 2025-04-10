Урок истории ко Дню космонавтики пройдет в библиотеке в Химках

Праздник 12 апреля является особенным для муниципалитета. День космонавтики отметят в библиотеке № 7 в Подрезково патриотическим мероприятием.

Для жителей проведут урок истории, на котором расскажут про освоение космоса. На встрече будут присутствовать ветераны боевых действий и депутаты городского округа.

Муниципальный депутат Глеб Демченко напомнил, что в Химках работают ведущие предприятия ракетно-космической отрасли. «Очень важно, чтобы молодые специалисты знали о возможностях, которые перед ними открываются», — отметил депутат.

Его коллега Татьяна Кавторева добавила, что именно на предприятиях городского округа создавали технологии и двигатели, которые позволили человеку покорить космос.

Мероприятие состоится 11 апреля в 11.00 по адресу: Новозаводская улица, дом № 5. Вход на него свободный.

Напомним, в Химках реализуют масштабную патриотическую программу «Успех V единстве поколений», в рамках которой проводятся мастер-классы, часы памяти, беседы, соревнования и концертные программы.