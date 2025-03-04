Урок гражданской обороны провели для школьников спасатели в Чехове

Сотрудники 311-й пожарно-спасательной части муниципального округа провели открытый урок по основам безопасности жизнедеятельности в гимназии № 7. Мероприятие было приурочено к Всемирному дню гражданской обороны.

Специалисты противопожарно-спасательной службы ознакомили школьников с понятием гражданской обороны и ее ролью в жизни каждого человека и общества, а также обучили практическим действиям в случае чрезвычайных ситуаций и происшествий.

Мероприятие посетил заместитель главы Чехова Вадим Шевырев, отметивший значимость таких встреч, которые проводятся для формирования культуры безопасности среди молодежи.

«Подобные мероприятия помогают школьникам не только расширить знания в области безопасности, но и быть готовыми к различным жизненным ситуациям. Важно, чтобы молодежь осознавала риски и умела действовать в условиях стресса», — отметил Вадим Шевырев.

Чеховские гимназисты узнали об опасностях и угрозах, существующих в современном мире. А специалисты из противопожарно-спасательной службы обучили подрастающее поколение практическим навыкам оказания самопомощи и первой доврачебной помощи, а также напомнили, как в случае ЧС и происшествий грамотно и быстро вызвать спасателей.