Урок грамотности для школьников провели в музее-заповеднике в Подольске

Пресс-служба администрации городского округа Подольск
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Подольск

Музейная программа прошла в музее-заповеднике «Подолье» в День знаний. Ребят познакомили с древнеславянским алфавитом, показали, как менялось со временем написание букв, а также обучили пользоваться пресс-папье.

Познавательная интерактивная программа прошла в музее после торжественной линейки. Ее провели специалисты фольклорного объединения «Ремесленная слобода» для учащихся школы № 33.

Детей погрузили в атмосферу учебного класса древних славян. Им показали таблицу с буквами из древнего алфавита, рассказали, как графически менялось написание букв на Руси с 17 по 19 век, а также на каких материалах писали в разные годы.

Для школьников провели мастер-класс по пользованию обшитым войлоком пресс-папье. Также каждый желающий мог вывести буквы писалом на восковых церах и бересте, научиться писать гусиными перьями и современными перьевыми ручками на бумаге.

Также ребята отгадывали ребусы и шарады, посвященные древнеславянской грамоте. Самых активных и эрудированных наградили шариковыми ручками с логотипом музея-заповедника «Подолье».

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».

Забытым астронавтам постучали: у американцев проблемы, но к нам обращаться не будут

Изображение нарисовано с помощью нейросети

Семейный подряд. История «домодедовского упыря» Продана и его племянника-подражателя

Andrey Arkusha

Дипфейк-порно довело до расследования. Что будет с Telegram в Южной Корее?

Изображение нарисовано с помощью нейросети

Одна ошибка. Сын жертвы «черных риелторов» раскрыл подробности крупной аферы в Подмосковье

Фейк: российские военные сотрут с лица земли Суджу, а ВСУ помогают местным жителям

Kirill Chubotin/Keystone Press Agency

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте