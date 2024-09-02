Урок грамотности для школьников провели в музее-заповеднике в Подольске

Музейная программа прошла в музее-заповеднике «Подолье» в День знаний. Ребят познакомили с древнеславянским алфавитом, показали, как менялось со временем написание букв, а также обучили пользоваться пресс-папье.

Познавательная интерактивная программа прошла в музее после торжественной линейки. Ее провели специалисты фольклорного объединения «Ремесленная слобода» для учащихся школы № 33.

Детей погрузили в атмосферу учебного класса древних славян. Им показали таблицу с буквами из древнего алфавита, рассказали, как графически менялось написание букв на Руси с 17 по 19 век, а также на каких материалах писали в разные годы.

Для школьников провели мастер-класс по пользованию обшитым войлоком пресс-папье. Также каждый желающий мог вывести буквы писалом на восковых церах и бересте, научиться писать гусиными перьями и современными перьевыми ручками на бумаге.

Также ребята отгадывали ребусы и шарады, посвященные древнеславянской грамоте. Самых активных и эрудированных наградили шариковыми ручками с логотипом музея-заповедника «Подолье».

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