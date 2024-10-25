Урок финансовой грамотности провели в школе № 3 в Чехове

Занятие по финансовой грамотности на тему «Бюджет семьи» прошло для учеников девятого класса. Школьники узнали, как финансовая безопасность влияет на благосостояние семьи, а также как избежать ошибок и денежных потерь.

Почетными гостями мероприятия стали заместитель главы Чехова Денис Разуваев, начальник управления образования Ирина Заболотнева и представители управления экономики города.

«Цель очень простая — чтобы дети могли научиться понимать, как правильно обращаться с деньгами, потому что, к сожалению, не все могут правильно это делать. Если школьникам этого не объяснять, то после определенного возраста у них могут возникнуть финансовые сложности», — рассказал начальник управления экономики Дмитрий Брюков.

Урок прошел в интерактивном формате. Девятиклассники участвовали в дискуссиях, разгадывали финансовые загадки и решали практические задачи. Ребята активно задавали интересующие вопросы и делились своим опытом

Специалисты управления экономики рассказали о важности планирования бюджета, правильного распределения доходов и расходов, а также о том, как эффективно инвестировать свои сбережения.