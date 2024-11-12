Урок финансовой грамотности провели для учеников школы № 4 в Балашихе

Лекцию об основах управления финансами провели в одной из школ в Балашихе. Ребятам рассказали об основных понятиях и подходах.

Мероприятие провел председатель правления Балашихинского РАЙПО, член фракции «Единая Россия» Александр Денежкин. Урок прошел в рамках народной программы.

Ученики школы № 4 активно участвовали в беседе и задавали вопросы. Им рассказали, что такое цифровая грамотность, инвестиции, налоги, страхование и финансовая безопасность.

«Мир очень быстро меняется сейчас. Стремительно развиваются технологии. Поэтому финансовая грамотность перестала быть просто навыком — она стала настоящим ключом к обеспеченному будущему. Раннее знакомство с финансовыми инструментами помогает детям лучше адаптироваться к экономическим реалиям взрослой жизни», — сказал Александр Денежкин.

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