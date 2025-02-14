Урок этикета провели для юных девушек в Богородском округе

В начале февраля в Богородском округе стартовал второй поток социального проекта, направленного на развитие навыков культуры и этикета у девушек. В первом этапе в прошлом году более ста участниц конкурировали за титул, который в итоге достался Валерии Нарожной.

На этот раз в проекте принимают участие десять девушек в возрасте от 13 до 16 лет. В течение полутора месяцев их обучат эксперты в области этикета, стиля и макияжа, ораторского искусства, дефиле и фотопозирования. Для юных жительниц Богородского округа также проведут консультации по профориентации.

Первый мастер-класс, посвященный светскому и столовому этикету, прошел 13 февраля. Его провела опытный специалист в этой области Людмила Щербакова. Участницы узнали о правильном поведении за столом, об использовании приборов по этикету и о том, как красиво спускаться по лестнице.

Проект направлен на передачу традиционных навыков, которые помогут девушкам успешно адаптироваться в современном обществе. В финале, который пройдет в Московском областном театре драмы и комедии, объявят имя обладательницы титула юной «Богородской леди».