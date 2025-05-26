Урок электробезопасности провели в школе «Горизонт» в Воскресенске

Урок электробезопасности провели специалисты филиала «Россети Московский регион» — «Восточные электрические сети». Ребята узнали об основных правилах поведения вблизи объектов под высоким напряжением, а также примерили каску и диэлектрические перчатки электромонтера.

Специалист по охране труда Александр Ершов и главный специалист производственно-технической группы Денис Духленков рассказали ученикам 8-го класса о правилах поведения вблизи энергообъектов.

«Урок „Доброе электричество — детям“ имеет практическую пользу, так как с электрическими приборами мы взаимодействуем ежедневно. Сегодняшнее занятие позволило ребятам глубже ознакомиться и понять правила обращения с электрическим оборудованием и с электричеством в целом. Спасибо компании „Россети Московский регион“ за проведенный урок. Будем ждать вас снова!» — поблагодарил энергетиков учитель математики школы «Горизонт» Артем Плешков.

Сотрудники Восточных электрических сетей провели уже 13 уроков по электробезопасности в Подмосковье.