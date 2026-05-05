Урок электробезопасности провели для школьников в Воскресенске

В конце апреля тематические занятия «Электричество — не игрушка!» состоялись для учащихся лицея имени Макарова Н. И. Энергетики «Мособлэнерго» прочитали лекцию для учеников четвертых и пятых классов.

Специалисты Воскресенского производственного отделения рассказали ребятам, какой путь проходит электричество от электростанции до домашней розетки и подробно остановились на правилах поведения рядом с опорами ЛЭП, трансформаторными подстанциями и распределительными шкафами.

Школьникам объяснили, как действовать при обнаружении оборванного провода, по каким номерам вызывать экстренные службы и почему нельзя приближаться к открытым электроустановкам. Министр энергетики Московской области Сергей Воропанов отметил, что главная награда для энергетиков — когда один школьник останавливает другого словами «Не подходи, там ток».

Занятия по электробезопасности в школах Подмосковья специалисты «Мособлэнерго» проводят с 2014 года. Ежегодно их посещают более 3000 учащихся. Мероприятия направлены на формирование культуры безопасного поведения в быту и на улице в преддверии летних каникул.