Урок экологии провели для участников «Активного долголетия» в Щелкове

В округе участники «Активного долголетия» получили возможность расширить свои знания и внести вклад в сохранение окружающей среды. Специально для них было организовано занятие, посвященное теме правильного обращения с твердыми коммунальными отходами.

Мероприятие провел региональный оператор Ногинского кластера.

«Целью занятия стало повышение экологической грамотности старшего поколения и формирование ответственного отношения к окружающей среде. Слушателям в доступной форме разъяснили принципы современных методов управления отходами, особое внимание уделив системе раздельного сбора мусора „Два бака“, которая активно внедряется в Подмосковье», — сообщили организаторы.

Специалисты рассказали, как правильно сортировать бытовой мусор в домашних условиях, чтобы максимально увеличить объем вторичной переработки и сократить количество отходов, отправляемых на полигоны. Особое внимание было уделено преимуществам повторного использования сырья. Отдельный акцент был сделан на правилах утилизации потенциально опасных веществ, таких как батарейки и ртутьсодержащие приборы. Слушателям объяснили, почему нельзя выбрасывать такие отходы в обычный мусорный контейнер и как правильно сдавать их в специальные пункты приема. Специалист-эколог поделилась с участниками практическими советами по подготовке вторсырья к сдаче. Она объяснила, почему отходы бумаги, стекла, пластика и металла следует складывать именно в синий контейнер, установленный на площадке для раздельного сбора, и как правильно подготовить эти отходы к переработке.