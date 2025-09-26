Урок экологии прошел в школе № 3 в Чехове

Специалисты регионального оператора по обращению с отходами Чеховского кластера рассказали ученикам школы № 3 о том, как сохранить экологию. Образовательное мероприятие прошло в рамках масштабной программы «Экопросвещение»

Сотрудники подробно рассказали о всероссийском благотворительном проекте «Добрые крышечки»: чем полезен сбора пластика и как принять участие. После встречи со специалистами регионального оператора первоклассники единогласно решили присоединиться к акции.

Региональный оператор по обращению с отходами Чеховского кластера поддерживает экологическую акцию «Добрые крышечки» более шести лет. Специалисты обеспечивают бесплатный прием и последующую транспортировку пластиковых крышек, которые собирают волонтеры из Чехова и соседних муниципалитетов — Подольска и Серпухова.

Просветительские уроки об экологии — постоянная практика в образовательных учреждениях Московской области. Главная цель — формирование у молодого поколения культуры ответственного потребления и демонстрация на практике, как просто можно помогать другим, заботясь при этом об окружающей среде.