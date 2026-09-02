Урок дорожной безопасности провели для школьников в Богородском округе

Для учащихся Центра образования № 8 в Ногинске провели День профилактики детского дорожно-транспортного травматизма. Ключевым событием стала встреча с инспектором ДПС Виктором Аксеновым.

Инспектор в доступной форме напомнил детям основные правила дорожного движения, уделив особое внимание безопасности пешеходов. Для первоклассников рассказали о безопасном маршруте «дом — школа — дом»: как правильно выбирать путь, на что обращать внимание при переходе проезжей части и почему важно дожидаться разрешающего сигнала светофора.

Важной частью встречи стало знакомство с элементами пассивной защиты. Каждый первоклассник получил световозвращатель — аксессуар, который делает ребенка заметнее на дороге в темное время суток и в условиях плохой видимости. Мероприятие провели сотрудники Госавтоинспекции МУ МВД России «Ногинское».