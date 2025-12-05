«Урок доброты» провели для студентов Орехово-Зуева

В Орехово-Зуевском железнодорожном техникуме имени Бондаренко состоялся тематический «Урок доброты». Это событие было приурочено к Международному дню инвалидов, подчеркивая стремление образовательного учреждения к развитию инклюзивной культуры и чуткости среди будущих специалистов.

Занятие прошло в первом корпусе техникума. Занятие для студентов провела преподаватель Кристина Филиппова. По ее словам, главной целью встречи было не просто информирование, а глубокое погружение молодых людей в мир тех, кто ежедневно сталкивается с особыми вызовами.

«Мы стремились привлечь внимание к трудностям, с которыми ежедневно сталкиваются граждане с ограниченными возможностями здоровья, и подчеркнуть необходимость своевременной поддержки, понимания и готовности помочь», — отметила Кристина Филиппова.

Особое внимание на уроке было уделено правилам этикета общения с людьми с инвалидностью. Студенты повторили и обсудили, как корректно предложить помощь, принимая во внимание индивидуальные особенности.

Отдельным блоком встречи стали истории о людях, преодолевших тяжелые жизненные испытания и добившихся выдающихся успехов, несмотря на инвалидность. Это были рассказы о мужестве, силе духа, спортивных рекордах, научных открытиях и творческих достижениях, которые доказали, что неограниченные возможности человеческого духа часто затмевают физические ограничения.