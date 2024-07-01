Урок доброты для чирлидеров из Донецка провели в Химках

Более 30 «Уроков доброты» провели в Химках с начала года

Фото: Администрация Химки г.о.

Паралимпиец и чемпион мира по стендовой стрельбе из лука Михаил Диктованный провел для чирлидеров из Донецка «Урок доброты». На мероприятии, которое состоялось в спортивной школе «Надежда», участникам рассказали о паралимпийском движении.

Спортсменкам продемонстрировали сконструированный специально для чемпиона лук и рассказали о функциональных возможностях и техническом оснащении. Паралимпиец подарил команде из Донецка стрелу, которая станет для них талисманом в спортивных соревнованиях.

«Чирлидеры из Донецка приехали в Химки на спортивные сборы, чтобы принять участие в турнире „Надежды России“. Кроме тренировок, в свободное время девочки посещают театры, ходят на экскурсии. Провели для них полюбившийся нашим школьникам „Урок доброты“. Говорили о толерантном отношении к людям с ограниченными возможностями здоровья и паралимпийском спорте», — рассказал муниципальный депутат, Заслуженный работник физической культуры, спорта и туризма Подмосковья Валентин Герасимов.

Свыше 30 «Уроков доброты» уже провели в Химках с начала года.

«Проведение Уроков доброты направлено на популяризацию достижений людей с ограниченными возможностями здоровья, а также на формирование уважительного отношения к людям с ограниченными возможностями. Эти уроки всегда вызывают у школьников неподдельный интерес», — отметила муниципальный депутат, директор школы № 29 Наталья Каныгина.

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