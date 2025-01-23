Урок для школьников по безопасности в зимнее время прошел в поселке Дорохово

В школе поселка Дорохово Можайского муниципального округа прошел урок, посвященный теме «Тонкий лед, гололед и сосульки». Занятие провели студенты-добровольцы из Можайского отделения Всероссийского студенческого корпуса спасателей.

Ребята рассказали школьникам о главных зимних угрозах, таких как падающие сосульки с крыш, гололедица, которая может привести к травмам, и тонкий лед на водоемах, представляющий большую опасность для жизни.

Во время беседы учащимся объяснили, как действовать, если человек провалился под лед, и как правильно оказать помощь пострадавшему, не подвергая себя риску. Также школьникам напомнили основные правила безопасного поведения на льду.

Кроме того, спасатели продемонстрировали оборудование и снаряжение, используемое при спасательных операциях и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Завершился урок практическим показом действий спасателей при спасении утопающего.

Такие занятия помогают детям лучше понять важность соблюдения правил безопасности в зимний период и научиться правильно реагировать в экстремальных ситуациях.