Урок для школьников о миграции перелетных птиц прошел в Одинцове

Преподаватели поделились знаниями об особенностях каждого вида птиц. Они рассказывали о среде обитания, пищевых привычках и поведенческих особенностях. Активисты узнали, что каждая птица играет свою роль в экологической системе, поэтому важно сохранять биологическое разнообразие и защищать пернатых.

Ребята вырезали из бумаги красивых птиц и разрисовали их в ярких цветах. Каждый ребенок проявил фантазию и создал свою бумажную птицу.

Ранее в Подмосковье провели мастер-класс по оказанию первой медицинской помощи в цикле просветительских мероприятий Медицинской школы МОНИКИ. Сначала учащимся объяснили основы поведения в чрезвычайных ситуациях, а также алгоритмы оценки пострадавшего и правила оказания помощи при разных травмах. После этого они отрабатывали на практике сердечно-легочную реанимацию, наложение жгутов и шин, обработку ран и ожогов.