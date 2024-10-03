Урок чистоты провели для учеников школы №15 в Королеве

Инспекторы Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области провели урок чистоты для школьников Королева. Детям рассказали о правильной утилизации отходов, переработке вторичного сырья, правилах игр на детских площадках и многое другое.

«Подобные уроки мы начали проводить на регулярной основе, один-два раза в месяц, а также по запросу школ региона. Директора учебных учреждений всегда с радостью откликаются на экологические инициативы», — рассказал заместитель министра по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области Алексей Семенов.

В конце урока детям предложили поиграть в интерактивную игру «Два бака», и решить кроссворд по пройденным темам, а также показали обучающий мультфильм.

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