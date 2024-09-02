Урок чистоты прошел для первоклассников школы № 15 в Красногорске

Инспекторы Министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области провели урок чистоты для первоклассников в школе № 15 Красногорска. Ребята узнали, как правильно сортировать мусор, кто отвечает за уборку подъездов и дворов, а также повторили правила поведения на детских площадках.

После урока дети ответили на вопросы викторины о переработке отходов и поиграли в игру «Два бака», соревнуясь в правильной сортировке мусора.

Первоклассники получили памятные информационные брошюры.

Заместитель председателя правительства Московской области — министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона Владислав Мурашов поздравил детей и педагогов с 1 сентября.

«Пусть для каждого эти 11 лет подарят незабываемые эмоции и множество побед. Уважаемые учителя и родители, ваша работа — это величайший труд. Желаем вам сил и мудрости в этом учебном году», — сказал Мурашов.

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