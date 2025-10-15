Урок бизнеса для школьников прошел в Балашихе

Формат мероприятия представлял собой живое интервью, в ходе которого школьники активно задавали вопросы гостье о том, как возникают идеи для социальных проектов, где искать вдохновение и как можно успешно совмещать бизнес с благотворительностью. Анна Пономарева поделилась историями и опытом, рассказывая о деятельности своего футбольного клуба, который объединяет детей и взрослых. Она подчеркнула, как важно создавать пространство для развития и помощи окружающим, а также как спорт может стать мощным инструментом для социальных изменений.

Школьники были впечатлены рассказами о том, как этот проект помогает не только развивать спортивные навыки у детей, но и формировать у них ценности командной работы, взаимопомощи и социальной ответственности. Вопросы варьировались от практических аспектов ведения бизнеса до философских размышлений о том, как каждый из нас может внести свой вклад в улучшение общества.

В качестве поощрения за активное участие в обсуждении, Анна Пономарева вручила фирменный шарф своего клуба самому активному участнику встречи. Этот подарок стал символом командного духа и веры в собственные силы, что вдохновило ребят на дальнейшие свершения.

Проект «Уроки бизнеса» реализуется в Балашихе при поддержке Балашихинской торгово-промышленной палаты и направлен на развитие предпринимательского мышления у школьников. Он знакомит молодежь с реальными историями успеха и формирует активную жизненную позицию у подрастающего поколения. Такие мероприятия помогают молодым людям осознать важность бизнеса не только как средства достижения личных целей, но и как инструмента для создания позитивных изменений в обществе.