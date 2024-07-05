Урок безопасности вблизи водоемов прошел в детском лагере Воскресенска

Фото: пресс-служба УМВД России по г.о. Воскресенск

Специалист по делам несовершеннолетних УМВД России по городскому округу Воскресенск встретился с воспитанниками школьного лагеря. Они узнали о мерах предосторожности во время отдыха у водоемов.

С ребятами провели профилактическую беседу по теме безопасности во время прогулок и игр около водоемов. Школьникам напомнили, что находиться на улице в ночное время без взрослых опасно. Также не стоит общаться с незнакомцами в интернете и в общественных местах.

Сотрудница полиции рассказала ребятам, что при возникновении сложной ситуации они могут получить консультацию и психологическую помощь, позвонив на детский телефон доверия: 8 (800) 200-01-22. Опытные специалисты анонимно окажут необходимую поддержку.

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