Урок безопасности провели в Раменской школе-интернате

В Юровской школе-интернате прошел урок, посвященный основам безопасности и выживания в экстремальных ситуациях. В роли преподавателей выступили студенты Раменского колледжа — добровольцы Всероссийского студенческого корпуса спасателей, которые прибыли в учреждение с настоящим «спасательным десантом».

В ходе занятия, проведенного в игровой форме, школьники узнали о правилах пожарной безопасности, о том, как вести себя при задымлении и возгорании, а также получили базовые навыки оказания первой помощи.

Студенты-спасатели постарались максимально адаптировать информацию для юных слушателей, используя игровые элементы.

«Наибольший восторг у школьников вызвал блок, посвященный доврачебной помощи. Под руководством добровольцев дети освоили технику наложения различных видов повязок, научились приводить пострадавшего в „Устойчивое боковое положение“ и узнали о методах остановки кровотечений», — сообщили в учебном заведении.