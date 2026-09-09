Урок безопасности провели в детском саду в Воскресенске

В гости к дошкольникам пришли сотрудники отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Воскресенску и 2‑й пожарно‑спасательной части 8 ПСО ФПС ГПС ГУ МЧС России по Московской области. Они в доступной форме рассказали детям о простых, но жизненно важных правилах.

Спасатели объяснили, почему нельзя играть со спичками и зажигалками и к каким серьезным последствиям приводят шалости с огнем. Детям рассказали, как следует действовать в случае пожара: нужно немедленно позвать на помощь взрослых, а если рядом никого нет — позвонить по номеру 112. Важно сообщить диспетчеру адрес, что горит и где именно находится ребенок.

Дошкольники с большим интересом рассматривали пожарный автомобиль: им показали, как устроена машина, какие инструменты и оборудование используют спасатели при тушении пожаров. Сотрудники МЧС наглядно продемонстрировали отдельные элементы снаряжения, рассказали, для чего нужны пожарные рукава, стволы и другие приспособления.