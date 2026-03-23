Урок безопасности провели для старшеклассников Солнечногорска

В Солнегороске 19 марта прошло общегородское мероприятие «Противодействие вовлечения подростков в противоправную деятельность». Участие приняли около 360 старшеклассников из школы № 5, гимназии № 6 и лицея № 7.

Перед аудиторией выступили представители управления образования, городской прокуратуры, окружного отделения соцзащиты и отдела по делам несовершеннолетних. Они напомнили о последствиях противоправных действий и рассказали о личной ответственности за нарушение закона.

Заместитель главы округа Ирина Тишина отметила, что специалисты разобрали различные ситуации, чтобы помочь ребятам быть подготовленными, если злоумышленники попытаются ими манипулировать.

«Главная наша цель — чтобы у ребят было светлое, состоявшееся будущее, которое не разобьется о глупую ошибку. Если подросток столкнулся с моральным давлением, он должен понимать, что рядом есть взрослые, которые помогут, и в первую очередь рассказать о происходящем», — сказала Тишина.

В ходе мероприятия школьникам показали документальный фильм «Недетский террор», посвященный случаям вовлечения подростков в диверсионную и террористическую деятельность. Ребята увидели, как детей вовлекают в преступную деятельность, и разобрали, как распознать манипуляцию.