Урок безопасности провели для школьников из Химок

В преддверии Дня спасателя в школе № 8 имени Матвеева городского округа Химки прошел тематический урок безопасности. Ребята узнали подробно о том, как работают экстренные службы.

Сотрудники аварийно-спасательной службы «Химспас» рассказали учащимся о своей работе и обучили ребят основам оказания первой помощи в экстренных ситуациях.

Директор школы Ольга Игнатьева подчеркнула важность таких занятий: «Формирование культуры безопасности у детей — одна из важнейших задач. Эти уроки дают ребятам не только полезные знания, но и учат правильно действовать в сложных ситуациях, не поддаваясь панике».

В ходе встречи школьники также узнали об истории профессии спасателя и о возникновении их профессионального праздника.

Заместитель председателя Совета депутатов Александр Васильев отметил воспитательную ценность мероприятия: «Важно, чтобы подрастающее поколение знало историю героических профессий, понимало ценность взаимопомощи. Такие встречи воспитывают уважение к труду спасателей и формируют активную гражданскую позицию».

Урок прошел в рамках масштабной патриотической программы «Успех V единстве поколений», которая реализуется в Химках с июля прошлого года. Как сообщила лидер Движения общественной поддержки Алина Шалимова, за это время в рамках программы для жителей города было организовано уже свыше 2 тысяч различных историко-патриотических мероприятий.