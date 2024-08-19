Урок безопасности на железной дороге провели для детей из подмосковных лагерей

Фото: Пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области

Урок безопасного поведения на железной дороге провели для детей из летних лагерей в Подмосковье. Он прошел в игровой форме, а в конце ребятам вручили подарки.

Как рассказали в Минтрансе Подмосковья, урок для детей восьми-девяти лет провели в Перовском подразделении Московского учебного центра профессиональных квалификаций МЖД. Они узнали о безопасном поведении на ж/д путях, увидели железную дорогу глазами специалистов и поучаствовали в оказании первой помощи пострадавшему, роль которого исполнил манекен.

В конце занятия всем участникам подарили сувениры и информационные буклеты.

Жителей призвали объяснять детям правила безопасного поведения на железной дороге. Это позволит сохранить жизнь и здоровье юных пассажиров.

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