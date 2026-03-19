Урок безопасности на дорогах провели для школьников в Одинцове

Сотрудники Госавтоинспекции по Одинцовскому округу провели для школьников младших классов игровой урок по правилам дорожного движения. Основная цель — предупреждение детского травматизма на дорогах.

Детям объяснили, как правильно вести себя рядом с проезжей частью и какие опасности могут их там подстерегать. Школьникам напомнили, что кататься на велосипедах, роликах и самокатах можно только в парках, скверах и на специальных площадках, но не у дороги. Перед учащимися выступил отряд юных инспекторов движения. Своим творческим номером они показали, почему так важно знать и соблюдать правила.

«Очень приятно видеть, что дети уже с малых лет интересуются дорожной грамотой. Такие знания помогают им чувствовать себя увереннее и защищеннее в городской среде», — поделилась инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения.

В конце урока автоинспекторы подарили каждому ребенку световозвращающие ленты. Они помогут ребятам оставаться заметными для водителей в темное время суток.