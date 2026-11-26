Тематическая акция «Безопасность на дорогах» прошла на площадке Одинцовского техникума. Сотрудники ГАИ и представитель Союза безопасности дорожного движения рассказали студентам о последствиях употребления алкоголя за рулем и провели профилактику ДТП.

В рамках теоретической части обучающимся рассказали о том, как алкоголь влияет на организм человека и навыки вождения, а затем перешли к практическому занятию «Без промилле». Студенты смогли на собственном опыте оценить, как даже небольшая доза алкоголя сказывается на координации движений и скорости реакции. Для этого был использован специальный «симулятор опьянения».

В ходе упражнения студенты смоделировали проезд автомобиля по проезжей части в таком состоянии. Это позволило им прочувствовать реальную опасность управления транспортом в нетрезвом виде.

В заключение мероприятия сотрудники ГАИ напомнили обучающимся о правилах безопасного поведения на автодорогах.