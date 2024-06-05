Урок безопасного обращения с электричеством прошел в Рахмановской школе

Фото: Россети Московский регион

Сетевая компания «Россети Московский регион» провела урок безопасности для 60 учащихся Рахмановской школы в Павловском Посаде. Мероприятие прошло в рамках акции «Доброе электричество — детям».

Энергетики познакомили детей с основными правилами пользования электричеством в быту и безопасного поведения вблизи объектов электросетевого комплекса, которые находятся под открытым небом. Ребята узнали, что такое короткое замыкание и как его избежать, какие существуют риски при обращении с бытовыми электроприборами и как безопасно ими пользоваться.

Специалисты напомнили о том, что проникать на энергообъекты или играть рядом с ними очень опасно для жизни. Нельзя также разводить костры или рыбачить под линиями электропередачи. Вместе с сотрудниками Россетей ребята вспомнили обозначения специальных знаков.

Ранее вице-губернатор — министр энергетики Московской области Евгений Хромушин отметил, что важно не только обеспечить качественное электроснабжение жителей региона, но и научить людей пользоваться им безопасно.

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