Урок актерского мастерства прошел в Химках

В Доме культуры «Фирсановка» состоялось занятие по актерскому мастерству, в котором приняли участие жители разных поколений, а также председатель Совета депутатов Химок Сергей Малиновский и депутат Руслан Шаипов. Участники освоили сценическое мастерство, развили навыки общения и создали творческие образы в ходе интерактивной программы, включавшей создание актерской визитки, упражнения по самопрезентации и работу над постановкой.

Занятие собрало детей, родителей и представителей старшего поколения, что позволило объединить химчан разных возрастов через совместное творчество. Общие задания способствовали обмену опытом и созданию атмосферы взаимного уважения.

Сергей Малиновский отметил, что театр раскрывает способности человека, помогает увереннее чувствовать себя в общении и учит работать в команде, а совместное творчество объединяет поколения. Депутат Руслан Шаипов подчеркнул, что подобный формат лежит в основе патриотической программы «Успех V единстве поколений», направленной на укрепление семейных ценностей и преемственность.

В Доме культуры «Фирсановка» занятия по актерскому мастерству проводятся на регулярной основе и открыты для всех желающих, предоставляя возможность для семейного досуга, творческого развития и живого общения.