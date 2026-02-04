Уральский завод гражданской авиации представил новый самолет для Арктики

На выставке авиаинфраструктуры НАИС-2026 представитель Уральского завода гражданской авиации Екатерина Згировская поделилась информацией о ходе работ над новым российским самолетом «Байкал». Этот самолет разрабатывается специально для эксплуатации в Арктике и на Крайнем Севере.

По словам Екатерины Згировской, самолет уже проходит летные испытания с новым российским турбовинтовым двигателем ВК-800, разработанным на заводе. Ключевое событие произошло 24 декабря 2025 года: «Байкал» впервые поднялся в воздух с этим двигателем. Полет прошел успешно, летчики-испытатели подтвердили расчетные характеристики.

Сейчас испытания продолжаются. Следующими этапами станут сертификация и получение сертификата типа к концу 2026 года, согласно планам Росавиации.

Основная задача «Байкала» — повысить аэромобильность в труднодоступных регионах России. Это компактный однодвигательный самолет, рассчитанный на перевозку 9 пассажиров. Его эксплуатация и обслуживание будут дешевле, чем у вертолета аналогичного класса.

«Байкал» создается как замена стареющему парку Ан-2. Это полностью отечественный проект: российская разработка, производство, комплектующие и двигатель. Авиакомпания «Альянс Аэрохимфлот» уже заказала 50 машин для выполнения авиационных работ, включая лесное и сельское хозяйство.