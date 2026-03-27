Упростили подачу заявления на аренду лесного участка в Подмосковье

Для повышения удобства жителей Московской области на портале госуслуг была оптимизирована комплексная услуга по получению лесного участка. Теперь процесс оформления заявления стал значительно проще и быстрее.

В системе реализованы специальные справочники целей, которые автоматически подставляют корректные данные в соответствии с выбранным видом использования лесного участка. Это позволяет избежать ошибок и сэкономить время на исправлениях.

Подать заявление на аренду лесного участка можно по ссылке: [https://uslugi.mosreg.ru/services/23151](https://uslugi.mosreg.ru/services/23151).

Список необходимых документов:

- Охотхозяйственное соглашение или лицензия на пользование недрами. - Документ, удостоверяющий личность заявителя. - Документ, удостоверяющий полномочия представителя заявителя (для представителя). - Правоустанавливающие (правоудостоверяющие) документы на объекты недвижимости.