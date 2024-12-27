Управляющие компании Подмосковья выплатят штрафы на сумму около трех миллионов рублей за нарушения прав граждан. В конце декабря 2024 года Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области рассмотрело 29 административных дел.
Большая часть из них рассмотрели с участием директоров управляющих и ресурсоснабжающих организаций. По 13 делам вынесли предупреждения. При этом, два случая касались несвоевременного ответа на обращения граждан.
В ведомстве пояснили, что при повторном нарушении сроков рассмотрения обращений граждан управляющие компании могут столкнуться с крупными штрафами.
Сына известного советского актера Сошальского осудили на 11 лет по делу о наркотиках
Управляющим компаниям напомнили о штрафах за нарушения прав жителей
Проект о бесплатном образовании для супруг бойцов СВО внесли в ГД
Три человека получили ранения при обстреле ВСУ Белгородской области
«Не ущемит права стобалльников». Депутат — о бесплатном высшем образовании для жен бойцов
Дед Мороз рассказал о своей мечте
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте